Девочка решила прокатиться на воздушном аттракционе и поймала лицом чайку – смешное видео

Еще немного и птица залетела бы своей головой прямиком в открытый рот кричащей девочки.

Этот забавный случай произошел с 13-летней Кайли из США. Вместе с подругой она решила прокатиться на одном из аттракционов, запускающих желающих в небо на большой скорости. На кадрах видно, как аттракцион готовится к запуску, а девочки готовятся к всплеску адреналина. Когда их запускают в небо, в лицо девочки справа врезается чайка, застревая между защитными механизмами. Осознав, что произошло, Кайли сама схватила птицу и вышвырнула ее за "борт".

Смотрите на видео также: