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Девушка подлетела в небо на аттракционе и поймала лицом чайку – смешное видео

Девочка решила прокатиться на воздушном аттракционе и поймала лицом чайку – смешное видео

photo: Robert Reed / Youtube
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Животные – главные герои многих забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Еще немного и птица залетела бы своей головой прямиком в открытый рот кричащей девочки.

Этот забавный случай произошел с 13-летней Кайли из США. Вместе с подругой она решила прокатиться на одном из аттракционов, запускающих желающих в небо на большой скорости. На кадрах видно, как аттракцион готовится к запуску, а девочки готовятся к всплеску адреналина. Когда их запускают в небо, в лицо девочки справа врезается чайка, застревая между защитными механизмами. Осознав, что произошло, Кайли сама схватила птицу и вышвырнула ее за "борт".

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Теги:
Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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