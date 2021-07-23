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Мама попросила дочь помыть мясо курицы, но она поняла все неправильно – смешное видео

Поняла буквально: мама попросила дочь помыть мясо курицы – смешной результат на видео

photo: Essence Evans / FB
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210723/252398960/Ponyala-bukvalno-mama-poprosila-doch-pomyt-myaso-kuritsy--smeshnoy-rezultat-na-video.html

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Как рассказала мама, ее дочке шесть лет и ей дают различную простую работу по дому, приучая к ответственности. В этот раз женщина попросила дочь помыть мясо курицы перед приготовлением, а сама зашла на пять минут в душ. Выйдя из душа, мама увидела забавную картину: заполненная водой с пеной от моющего средства раковина, в которой лежат куски курицы, и девочка, усердно отмывающая мясо все тем же моющим средством. На вопрос мамы, почему она помыла мясо именно так, девочка ответила: "Чтобы мясо сохранилось свежим".

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Теги:
Вирусные видео, Смешные видео

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