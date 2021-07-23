Добродушный песик спас крошечного уличного котенка и подарил ему новый дом – видео

Он словно уговаривает котенка пойти с ним и не дает развернуться в обратную сторону, что выглядит трогательно.
Как рассказала владелица трехлетнего йоркширского терьера по кличке Хейзел, его отпустили ненадолго погулять. Сначала хозяева удивились тому, что их питомец не спешит возвращаться домой, а потом увидели, что он не один.
На кадрах видно, как песик возвращается в сильный дождь, а сзади него маленькими шажками топает крошечный котенок. Песик словно показывает ему путь, а если тот пытается уйти обратно, преграждает путь и продолжает вести в теплый дом. Песик даже помогает котенку забраться на высокие ступени и не успокаивается, пока они не заходят домой. Видео было снято еще в сентябре, и, по словам женщины, котенка оставили у себя и назвали Шебой.
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