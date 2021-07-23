Милые утки решили поиграть с девочкой, но она жутко испугалась – смешное видео

Говорят, что кормить уток весело и мило, но эта девочка вряд ли еще раз пойдет в парк к этим забавным пернатым.
Это забавное видео было снято в парке графства Сомерсет (Великобритания). На кадрах видно, как маленькая девочка с криками бежит по дороге, а за ней – десятки уток. Возможно, она их немного покормила, а тем захотелось еще. Крякая, пернатые преследуют малышку, явно не желая ей зла, но вот ей это все равно не нравится. На последних кадрах девочка убегает вдаль, и ее крик слышен все меньше и меньше. Получилось очень художественно и красиво.
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