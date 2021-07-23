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Утки

Милые утки решили поиграть с девочкой, но она жутко испугалась – смешное видео

© photo: Sputnik / Igor Podgorny
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210723/252405311/Milye-utki-reshili-poigrat-s-devochkoy-no-ona-zhutko-ispugalas--smeshnoe-video.html

Животные и дети – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Говорят, что кормить уток весело и мило, но эта девочка вряд ли еще раз пойдет в парк к этим забавным пернатым.

Это забавное видео было снято в парке графства Сомерсет (Великобритания). На кадрах видно, как маленькая девочка с криками бежит по дороге, а за ней – десятки уток. Возможно, она их немного покормила, а тем захотелось еще. Крякая, пернатые преследуют малышку, явно не желая ей зла, но вот ей это все равно не нравится. На последних кадрах девочка убегает вдаль, и ее крик слышен все меньше и меньше. Получилось очень художественно и красиво.

Смотрите на видео также:

Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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