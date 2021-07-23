Слишком толстый кот пытается отбиться от игривой собаки, но тщетно – забавное видео

Песик выбрал единственно верную тактику – заставил пушистого перевернуться на спину и полностью его обезоружил.
На кадрах видно, как австралийская овчарка стоит на улице над пухлым котом и всячески его достает. Пушистый же пытается защититься от нападок и отбиться, однако совершает роковую ошибку – переворачивается на спину. В результате лишний вес мешает коту сражаться, и он беспомощно машет лапками. К счастью вредного песика останавливает хозяйка и дает коту встать на лапы. Делает он это, кстати, только с третьего раза.
BUSTED🐶😺 pic.twitter.com/kNwq25FNWW— Aussies Doing Things (@aussiesdointhgs) November 30, 2019
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