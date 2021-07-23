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Слишком толстый кот не может отбиться от собаки – смешное видео

Слишком толстый кот пытается отбиться от игривой собаки, но тщетно – забавное видео

photo: @aussiesdoingthings / Instagram
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (850)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/17/252406529.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210723/252406541/Slishkom-tolstyy-kot-pytaetsya-otbitsya-ot-igrivoy-sobaki-no-tschetno--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Песик выбрал единственно верную тактику – заставил пушистого перевернуться на спину и полностью его обезоружил.

На кадрах видно, как австралийская овчарка стоит на улице над пухлым котом и всячески его достает. Пушистый же пытается защититься от нападок и отбиться, однако совершает роковую ошибку – переворачивается на спину. В результате лишний вес мешает коту сражаться, и он беспомощно машет лапками. К счастью вредного песика останавливает хозяйка и дает коту встать на лапы. Делает он это, кстати, только с третьего раза.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (850)
Теги:
Собака, кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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