Слишком толстый кот пытается отбиться от игривой собаки, но тщетно – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Песик выбрал единственно верную тактику – заставил пушистого перевернуться на спину и полностью его обезоружил.

На кадрах видно, как австралийская овчарка стоит на улице над пухлым котом и всячески его достает. Пушистый же пытается защититься от нападок и отбиться, однако совершает роковую ошибку – переворачивается на спину. В результате лишний вес мешает коту сражаться, и он беспомощно машет лапками. К счастью вредного песика останавливает хозяйка и дает коту встать на лапы. Делает он это, кстати, только с третьего раза.

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