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Щенок решил поиграть с любимой игрушкой своей мамы, ее реакция рассмешила всех – видео

Щенок решил поиграть с любимой игрушкой своей мамы – видео ее неожиданной реакции

photo: @margaretpoo / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (851)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/11/251195459.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210727/251195494/Schenok-reshil-poigrat-s-lyubimoy-igrushkoy-svoey-mamy--video-ee-neozhidannoy-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

За доли секунды собака показала хозяйке свои приоритеты и умение быть нежной и аккуратной.

 

На кадрах видно, как щенок породы австралийская овчарка стоит посреди комнаты и играется с коричневой игрушкой. Увидев это, к нему сзади подходит мама, переступает через сыночка и ловким движением лапы толкает его под себя. После этого она нежно и аккуратно берет свою любимую игрушку и уносит ее подальше, попутно еще и наступая на щенка. Кажется, игрушка для нее намного важнее.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (851)
Теги:
Собака, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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