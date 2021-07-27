Мужчина пытался скрыться от злой после ссоры жены и спрятался на дереве – смешное видео

Гениальный план спасающегося мужчины сработал как надо, но удача оказалась немного не на его стороне.

Этот забавный случай произошел в Бразилии и был запечатлен камерами видеонаблюдения на улице. На кадрах видно, как босой мужчина в одних шортах бежит по улице и залезает на дерево с густой листвой. Он успевает спрятаться там, пока его жена добегает до поворота на улице, поэтому она его не замечает и бежит дальше налево. Однако через несколько секунд женщина возвращается, видимо, чувствуя, что что-то не так. К сожалению, мужчине немного не повезло, и он спрыгнул с дерева именно в тот момент, когда перед ним стояла жена. В очень грозной позе.

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