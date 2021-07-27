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Мужчина сбежал от разъяренной жены после ссоры и спрятался на дереве – угарное видео

Мужчина пытался скрыться от злой после ссоры жены и спрятался на дереве – смешное видео

photo: ViralHog / Youtube
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210727/252431888/Muzhchina-pytalsya-skrytsya-ot-zloy-posle-ssory-zheny-i-spryatalsya-na-dereve--smeshnoe-video.html

Остается надеяться, что за такую гениальную идею мужчина не получил сковородой по голове по возвращении домой

Гениальный план спасающегося мужчины сработал как надо, но удача оказалась немного не на его стороне.

Этот забавный случай произошел в Бразилии и был запечатлен камерами видеонаблюдения на улице. На кадрах видно, как босой мужчина в одних шортах бежит по улице и залезает на дерево с густой листвой. Он успевает спрятаться там, пока его жена добегает до поворота на улице, поэтому она его не замечает и бежит дальше налево. Однако через несколько секунд женщина возвращается, видимо, чувствуя, что что-то не так. К сожалению, мужчине немного не повезло, и он спрыгнул с дерева именно в тот момент, когда перед ним стояла жена. В очень грозной позе.

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Теги:
Вирусные видео, Смешные видео

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