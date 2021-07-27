Кот, Джеймс Кот: провальная миссия пушистого по пакости над другом рассмешила Сеть

От успеха пушистого отделяли лишь несколько сантиметров, но что-то пошло не по плану.
На кадрах видно, как один кот лежит на кресле и спит, а справа от него его приятель вскарабкался на подлокотник и держится за него двумя лапами. Неизвестно, что он задумал, но он замахнулся лапой на своего спящего друга. А он внезапно почуял неладное и проснулся, увидев задумавшего пакость кота. Остается только гадать, каким взглядом он смотрел на висящего друга, но тот медленно сполз вниз, словно ничего не происходило.
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