17:32 27 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6371
  • 100 RUB4.1621
  • USD3.0828
Поиск
Мама хотела положить малыша в кровать, но он оказался очень тяжелым – смешное видео

Хрупкая мама не справилась с укачиванием своего тяжелого младенца – смешное видео

photo: ViralHog / Youtube
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
84 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1b/252435010.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210727/252435054/Khrupkaya-mama-ne-spravilas-s-ukachivaniem-svoego-tyazhelogo-mladentsa--smeshnoe-video.html

Маленькие дети – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Это забавное видео было снято молодой мамой из США. Как утверждает женщина, ее двухлетний малыш весит почти 14 килограмм, а рост ее самой – всего 152 сантиметра.

На кадрах видно, как мама встает на цыпочки, чтобы положить ребенка в кровать через высокое ограждение, однако малыш ее перевешивает, и мама отправляется в кровать за ним. По ее словам, ребенок от такой неожиданности проснулся и удивленно уставился на нее.

Смотрите на видео также:

Теги:
дети и родители, Смешные видео, Вирусные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Машины на затопленной дороге после проливного дождя в Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай
Наводнение в Китае: миллионы людей в зоне бедствия - фото
В центре Тбилиси провалился асфальт - видео с места ЧП
В центре Тбилиси провалился асфальт - видео с места ЧП
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться