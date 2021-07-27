Хрупкая мама не справилась с укачиванием своего тяжелого младенца – смешное видео

Маленькие дети – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Это забавное видео было снято молодой мамой из США. Как утверждает женщина, ее двухлетний малыш весит почти 14 килограмм, а рост ее самой – всего 152 сантиметра.

На кадрах видно, как мама встает на цыпочки, чтобы положить ребенка в кровать через высокое ограждение, однако малыш ее перевешивает, и мама отправляется в кровать за ним. По ее словам, ребенок от такой неожиданности проснулся и удивленно уставился на нее.

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