Хрупкая мама не справилась с укачиванием своего тяжелого младенца – смешное видео

Это забавное видео было снято молодой мамой из США. Как утверждает женщина, ее двухлетний малыш весит почти 14 килограмм, а рост ее самой – всего 152 сантиметра.
На кадрах видно, как мама встает на цыпочки, чтобы положить ребенка в кровать через высокое ограждение, однако малыш ее перевешивает, и мама отправляется в кровать за ним. По ее словам, ребенок от такой неожиданности проснулся и удивленно уставился на нее.
Смотрите на видео также:
- Родители поставили малышу с кошкой видеоняню и удивились произошедшему ночью
- Любвеобильный пес всегда обнимает малыша в ответ
-
Малыш-модник устроил для родителей показ нового костюма
- Слишком "взрослый" малыш недоволен обедом в форме игры от бабушки