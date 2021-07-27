Малыши встретились после двух дней разлуки – видео их бесценной реакции

Маленькие дети – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Искренние эмоции и милая реакция маленьких друзей покорила Сеть – миллионы просмотров на видео.

Эти забавные кадры были сняты на улице Нью-Йорка отцом одного из малышей. Как рассказал автор видео, эти два маленьких парня – лучшие друзья. Так получилось, что они не виделись два дня перед этой встречей. На кадрах видно, как малыши видят друг друга издалека и со счастливым смехом бегут навстречу друг другу, раскинув руки для объятий. Встретившись, друзья крепко обнимаются и начинают играть.

Смотрите на видео также: