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Малыши встретились после двух дней разлуки, и их реакция бесценна – видео

Малыши встретились после двух дней разлуки – видео их бесценной реакции

photo: Michael D Cisneros / FB
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210727/252437383/Malyshi-vstretilis-posle-dvukh-dney-razluki--video-ikh-bestsennoy-reaktsii.html

Маленькие дети – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Искренние эмоции и милая реакция маленьких друзей покорила Сеть – миллионы просмотров на видео.

Эти забавные кадры были сняты на улице Нью-Йорка отцом одного из малышей. Как рассказал автор видео, эти два маленьких парня – лучшие друзья. Так получилось, что они не виделись два дня перед этой встречей. На кадрах видно, как малыши видят друг друга издалека и со счастливым смехом бегут навстречу друг другу, раскинув руки для объятий. Встретившись, друзья крепко обнимаются и начинают играть.

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Теги:
Дети, Смешные видео, Вирусные видео

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