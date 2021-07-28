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Смотри и учись: собака повторила танец за малышкой и покорила Сеть – видео

"Смотри и учись": пес не оценил танец малышки и сплясал по-своему – видео

photo: Rumble Viral / Youtube
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (852)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1c/252441585.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210728/249156484/Smotri-i-uchis-pes-ne-otsenil-tanets-malyshki-i-splyasal-po-svoemu--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Большой пес вальяжно отодвинул диван, освободил себе место и показал мастер-класс.

На кадрах видно, как маленькая девочка в платье танцует посреди зала, кружась вокруг своей оси, а за ней наблюдает Самсон – пес породы ньюфаундленд. В какой-то момент малышка падает на пол. Увидев это, ее питомец важно отодвигает кресло, рядом с которым стоит, и начинает так же крутиться вокруг своей оси. Из-за мебели у него намного меньше места, чем у девочки, но мастерство у пса на высоте, пишут в комментариях к видео.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (852)
Теги:
Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео, Собака

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