"Смотри и учись": пес не оценил танец малышки и сплясал по-своему – видео

Большой пес вальяжно отодвинул диван, освободил себе место и показал мастер-класс.

На кадрах видно, как маленькая девочка в платье танцует посреди зала, кружась вокруг своей оси, а за ней наблюдает Самсон – пес породы ньюфаундленд. В какой-то момент малышка падает на пол. Увидев это, ее питомец важно отодвигает кресло, рядом с которым стоит, и начинает так же крутиться вокруг своей оси. Из-за мебели у него намного меньше места, чем у девочки, но мастерство у пса на высоте, пишут в комментариях к видео.

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