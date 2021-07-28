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Нападение голодного леопарда на дикобраза сняли на видео

Нелепое нападение леопарда на дикобраза сняли на видео

photo: Caters Clips / Youtube
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210728/252445739/Nelepoe-napadenie-leoparda-na-dikobraza-snyali-na-video.html

Дикая природа полна неожиданностей, и не всегда у животных все получается так, как им бы хотелось

Пробиться сквозь защиту колючего животного не так-то просто, но голод хищника берет свое.

Интересный случай произошел в Национальном парке Крюгера в Южной Африке. На кадрах видно, как посреди ночи леопард столкнулся с дикобразом на автомобильной дороге сафари-парка. Хищник пытается найти удобный момент и подобраться к жертве с безопасной стороны, хоть это и почти невозможно. Долгие и многочисленные попытки разделаться с дикобразом заканчиваются провалом. В результате леопард получает много шипов в морду и оставляет жертву в покое.

Смотрите на видео также:

Теги:
Видео с животными, Вирусные видео

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