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Черная вдова

Огромный паук дал зрелищный бой вломившимся к нему паукам-волкам – жуткое видео

© CC BY 2.0 / Pixabay
Видеоклуб
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1d/252452388.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210729/252452394/Ogromnyy-pauk-dal-zrelischnyy-boy-vlomivshimsya-k-nemu-paukam-volkam--zhutkoe-video.html

Пока кто-то смотрит в кинотеатрах бои "человека-паука" с разными злодеями, в природе настоящие пауки устраивают не менее зрелищные и интересные схватки

Страшно представить, насколько трудно было автору этого видео стоять рядом с пауками и смотреть за этой картиной.

На кадрах можно увидеть большого паука с желтым окрасом на брюшке, который сидит на паутине выше двух коричневых пауков-волков. Видимо, они вторглись на его территорию или же проблема в чем-то другом, однако паук-волк в центре вступает в схватку с хозяином паутины.

Бой продлился не так долго. В мгновение ока коричневое членистоногое оказалось обмотанным в паутине несмотря на попытки друга ему помочь. Полностью расправившись с одним пауком-волком, боец напал на второго. Провозился он с ним немного дольше, но в итоге так же обмотал его в паутину и прицепил к другу.

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