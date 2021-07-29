Огромный паук дал зрелищный бой вломившимся к нему паукам-волкам – жуткое видео

Пока кто-то смотрит в кинотеатрах бои "человека-паука" с разными злодеями, в природе настоящие пауки устраивают не менее зрелищные и интересные схватки

Страшно представить, насколько трудно было автору этого видео стоять рядом с пауками и смотреть за этой картиной.

На кадрах можно увидеть большого паука с желтым окрасом на брюшке, который сидит на паутине выше двух коричневых пауков-волков. Видимо, они вторглись на его территорию или же проблема в чем-то другом, однако паук-волк в центре вступает в схватку с хозяином паутины.

Бой продлился не так долго. В мгновение ока коричневое членистоногое оказалось обмотанным в паутине несмотря на попытки друга ему помочь. Полностью расправившись с одним пауком-волком, боец напал на второго. Провозился он с ним немного дольше, но в итоге так же обмотал его в паутину и прицепил к другу.

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