Хозяйка решила "выгулять" игрушку вместо добермана – видео забавной реакции питомца

Сначала пес смотрел на происходящее в недоумении, а потом явно сильно разозлился.

На кадрах видно, как женщина стоит вместе со своим доберманом по кличке Вега в коридоре и якобы готовится к прогулке. Она берет в руки ошейник и надевает ее на плюшевую курицу. Пес же, не совсем понимая, что происходит, тоже радостно готовится к выходу на улицу. Но не тут-то было, ведь хозяйка выходит с курицей, а питомца оставляет дома. Тот грустно смотрит на дверь и явно готовит план мести, который осуществляет по возвращении курицы – Вега просто берет ее в зубы и показывает, кто в этом доме самый любимый питомец.

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