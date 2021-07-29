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Хозяйка решила выгулять игрушку вместо добермана – видео реакции питомца

Хозяйка решила "выгулять" игрушку вместо добермана – видео забавной реакции питомца

photo: @dobermanvega / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (852)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1d/252455017.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210729/252455051/Khozyayka-reshila-vygulyat-igrushku-vmesto-dobermana--video-zabavnoy-reaktsii-pitomtsa.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Сначала пес смотрел на происходящее в недоумении, а потом явно сильно разозлился.

 

На кадрах видно, как женщина стоит вместе со своим доберманом по кличке Вега в коридоре и якобы готовится к прогулке. Она берет в руки ошейник и надевает ее на плюшевую курицу. Пес же, не совсем понимая, что происходит, тоже радостно готовится к выходу на улицу. Но не тут-то было, ведь хозяйка выходит с курицей, а питомца оставляет дома. Тот грустно смотрит на дверь и явно готовит план мести, который осуществляет по возвращении курицы – Вега просто берет ее в зубы и показывает, кто в этом доме самый любимый питомец.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (852)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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