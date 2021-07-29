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Печенье

Мама пытается выкрасть у спящей малышки печенье, но все не так просто – забавное видео

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210729/252456150/Mama-pytaetsya-vykrast-u-spyaschey-malyshki-pechene-no-vse-ne-tak-prosto--zabavnoe-video.html

Маленькие дети – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Для детей сладкие "вкусняшки" сродни драгоценностям, и отобрать их не так просто, как кажется на первый взгляд

На кадрах видно, как девочка сидит в детском кресле и держит в руках пластиковую коробку с печеньем. Мама же ее спокойно открывает, хоть и не тихо, и достает печенье. Пока все идет по плану – ребенок спит и шум не мешает планам. Осталось лишь убрать улики, то есть закрыть коробку, словно ничего не произошло. Но именно в этот момент малышка просыпается и с явным негодованием, чуть ли не плача, кричит: "Ма-а-а-а-а-м".

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Теги:
дети и родители, Дети, Вирусные видео, Смешные видео

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