21:30 29 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6663
  • 100 RUB4.2235
  • USD3.1052
Поиск
Ягуар за две секунды растерзал крокодила – видео собрало миллионы просмотров

Ягуар за две секунды растерзал ничего не подозревающего крокодила – захватывающее видео

photo: Barcroft TV / Youtube
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1d/252458556.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210729/252458549/Yaguar-za-dve-sekundy-rasterzal-nichego-ne-podozrevayuschego-krokodila--zakhvatyvayuschee-video.html

Дикие животные – главные герои многих захватывающих и зрелищных видео в Сети, которые набирают миллионы просмотров

Дикая природа полна опасностей для каждого ее жителя, и порой даже хищники могут оказаться чей-то мишенью.

Этот интересный случай произошел в Бразилии. На видео видно, как ягуар издалека заприметил свою жертву и начал медленно продвигаться к ней по берегу реки, а затем и тихо ее переплыл. Затем хищник подкрался сзади, наполовину вышел из воды и совершил резкий рывок. Впившись своими клыками в шею крокодила, он обезопасил себя от его острых клыков, и все попытки жертвы отбиться провалились.

Смотрите на видео также:

Теги:
Видео с животными, Вирусные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дым над лесом вокруг Манавгата
Анталья лишилась солнца: дым лесных пожаров закрыл небо - фото
Турсезон в Грузии получился оригинальным - что думают в Ассоциации туризма Грузии
Турсезон в Грузии получился оригинальным - что думают в Ассоциации туризма Грузии
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться