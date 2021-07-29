Ягуар за две секунды растерзал ничего не подозревающего крокодила – захватывающее видео

Дикая природа полна опасностей для каждого ее жителя, и порой даже хищники могут оказаться чей-то мишенью.

Этот интересный случай произошел в Бразилии. На видео видно, как ягуар издалека заприметил свою жертву и начал медленно продвигаться к ней по берегу реки, а затем и тихо ее переплыл. Затем хищник подкрался сзади, наполовину вышел из воды и совершил резкий рывок. Впившись своими клыками в шею крокодила, он обезопасил себя от его острых клыков, и все попытки жертвы отбиться провалились.

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