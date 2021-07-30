Зрелищную битву кота и песика за "человеческий трон" сняли на видео

До последнего было непонятно кто же все-таки станет обладателем этого королевского трона.
На кадрах видно, как французский бульдог сидит на большом мягком стуле, а под ним на коврике расположилась рыжая кошка. Однако пушистой королеве не подобает лежать на полу, поэтому она решает отбить трон у собаки. Рыжая осуществляет несколько атак, однако по итогу каждой из них снова оказывается на полу. В конце концов ей надоедает, и она уходит восвояси.
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