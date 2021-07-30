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Ожесточенную схватку собаки и кота ради места на мягком стуле сняли на видео

Зрелищную битву кота и песика за "человеческий трон" сняли на видео

photo: @ekat1704 / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (853)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0f/250343684.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210730/252460208/Zrelischnuyu-bitvu-kota-i-pesika-za-chelovecheskiy-tron-snyali-na-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

До последнего было непонятно кто же все-таки станет обладателем этого королевского трона.

 

На кадрах видно, как французский бульдог сидит на большом мягком стуле, а под ним на коврике расположилась рыжая кошка. Однако пушистой королеве не подобает лежать на полу, поэтому она решает отбить трон у собаки. Рыжая осуществляет несколько атак, однако по итогу каждой из них снова оказывается на полу. В конце концов ей надоедает, и она уходит восвояси.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (853)
Теги:
Собака, кошки, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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