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Какаду

Але, гараж: попугай ругается из-за открытого зимой окна и ищет хозяйку – бесподобное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (854)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0f/252324272.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210730/252461364/Ale-garazh-popugay-rugaetsya-iz-za-otkrytogo-zimoy-okna-i-ischet-khozyayku--bespodobnoe-video.html

Домашние питомцы – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Хозяйка пернатого снова забыла закрыть окно в лютый холод и ощутила на себе гнев любимого питомца.

На кадрах видно, как попугай бегает из комнаты в комнату с криками, похожими на "Наташа, закрой окно". Хоть пернатый и кричит неразборчиво, что-то похожее на эту фразу все же прослеживается. Кроме того, попугай отмечает, что ему холодно и, злясь, произносит нечто близкое к "але, гараж, ну сколько можно".

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (854)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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