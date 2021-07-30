Але, гараж: попугай ругается из-за открытого зимой окна и ищет хозяйку – бесподобное видео

Хозяйка пернатого снова забыла закрыть окно в лютый холод и ощутила на себе гнев любимого питомца.
На кадрах видно, как попугай бегает из комнаты в комнату с криками, похожими на "Наташа, закрой окно". Хоть пернатый и кричит неразборчиво, что-то похожее на эту фразу все же прослеживается. Кроме того, попугай отмечает, что ему холодно и, злясь, произносит нечто близкое к "але, гараж, ну сколько можно".
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