Гусыня ловко перехитрила бегущего за ней леопарда и спасла своих птенцов – видео

Дикая природа полна сюрпризов, и не всегда у животных все получается так, как они задумывали

Когда не получается превзойти противника в силе, нужно сделать ставку на интеллект и ловко обвести его вокруг пальца.

На кадрах видно, как леопард бежит по берегу реки за нильской гусыней. Она от него убегает еле-еле, словно у нее травмировано крыло. В очередной раз, когда леопард делает рывок в ее сторону, она спокойно улетает как ни в чем не бывало. Оказалось, что таким хитрым способом птица увела хищника подальше от спрятанных гусят.

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