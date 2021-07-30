Умный кот нашел способ красть корм из специального контейнера – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

А был бы еще умнее, если бы не дал хозяевам застать его врасплох прямиком за грязным делом.

На кадрах видно, как кот стоит перед большим контейнером, который наполовину заполнен кормом. На контейнере специальное выдвигающееся отверстие в крышке, с помощью которой высыпать содержимое намного проще, чем снимать ее полностью. Вот пушистый и нашел способ ее отодвигать и просовывать внутрь лапку, с помощью которой он легко достает лакомство.

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