Как менялась Оксана Чусовитина, побывавшая на Олимпийских играх восемь раз – видео

Выступавшая на восьми Олимпиадах за три разных государства спортсменка объявила о завершении карьеры после Игр в Токио

Пользовательница Сети собрала отрывки из всех выступлений знаменитой гимнастки, объединив их в одно видео.

Оксана Чусовитина – гимнастка 1975 года рождения, которая на протяжении карьеры выступала за СССР, Германию и Узбекистан. В 1992 году она получила золотую медаль. Спортсменка занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики участница восьми Олимпийских игр. А после выступления на Олимпиаде в Токио она объявила о завершении карьеры.

Пользовательница Сети, которая является фанаткой спорта и выкладывает разные видео об участвующих в Олимпиадах спортсменах, опубликовала также видео с кадрами из выступлений Чусовитиной начиная с 1992 года.

В комментариях к видео многие отметили, что факт отбора спортсменки на каждые Олимпийские говорит о многом и Чусовитина заслуживает уважения. Некоторые отметили, что им стало даже немного грустно наблюдать за старением, по их словам, легенды.