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Пеликан подкрался к рыбаку в лодке со спины и полез к нему обниматься – необычное видео

Вот это любовь: пеликан нашел своего рыбака в море и полез к нему обниматься – видео

photo: @monictr / TikTok
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210730/252465792/Vot-eto-lyubov-pelikan-nashel-svoego-rybaka-v-more-i-polez-k-nemu-obnimatsya--video.html

Животные – главные герои многих интересных и забавных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

Остальные рыбаки вокруг наверняка были в небольшом шоке – такое увидишь не каждый день.

 

На кадрах видно, как пеликан подлетел к лодке, в которой сидел рыбак и занимался своим делом. Птица подкралась к нему со спины и легонько ткнула его клювом, дав о себе знать. Развернувшись, рыбак внезапно раскинул руки, чтобы обнять птицу, а пеликан, в свою очередь, расправил крылья. В итоге рыбак и птица крепко обнялись, и мужчина стал гладить пеликана, словно своего домашнего питомца. Стоит отметить, что птица не сопротивляется, а значит любовь у них обоюдная.

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Теги:
Вирусные видео, Видео с животными

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