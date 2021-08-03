Как гиена вырвала антилопу прямо из пасти леопарда – захватывающее видео

Несмотря на всю свою мощь леопарду оказалось не так просто давать бой голодной гиене.
На кадрах видно, как стадо антилоп бежит по заповеднику. Одна из них же зачем-то останавливается возле дерева, где затаился леопард. Хищник свой шанс не упустил и поймал ее. Однако внезапно откуда ни возьмись появилась гиена, которая напала на леопарда, умудрилась прогнать его прочь и сразу же поймать освободившуюся жертву. Расстроенный леопард даже попытался отбить антилопу в ответ, но встретил достойное сопротивление и вынужден был уйти.
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