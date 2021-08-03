Как гиена вырвала антилопу прямо из пасти леопарда – захватывающее видео

Дикие животные – главные герои многих захватывающих и интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

Несмотря на всю свою мощь леопарду оказалось не так просто давать бой голодной гиене.

На кадрах видно, как стадо антилоп бежит по заповеднику. Одна из них же зачем-то останавливается возле дерева, где затаился леопард. Хищник свой шанс не упустил и поймал ее. Однако внезапно откуда ни возьмись появилась гиена, которая напала на леопарда, умудрилась прогнать его прочь и сразу же поймать освободившуюся жертву. Расстроенный леопард даже попытался отбить антилопу в ответ, но встретил достойное сопротивление и вынужден был уйти.

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