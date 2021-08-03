Танец балерины из Украины с очень необычным поворотом сделал ее звездой Сети – видео

Молодая девушка добавила в свой танец интересный элемент, который придал ему очень неожиданный поворот событий

Оригинальный подход девушки к выступлению для создания забавной оптической иллюзии сработал "на ура".

На кадрах видно, как подросток стоит на цыпочках с поднятыми вверх руками спиной к камере. Через несколько секунд она разворачивается и готовится показать стойку на руках.

Как только балерина встает на руки, ее платье опускается вниз, а под ним – маска с лицом, похожим на лицо девушки. Движениям ног девушка имитирует руки, а ее руки становятся похожи на ноги. Да и платье ничуть не выглядит странно.

Пользователи Сети похвалили балерину за оригинальность и отметили, что поступила она забавно и умно. А видео с ней попало даже в зарубежные СМИ.

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