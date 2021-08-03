11:36 03 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6906
  • 100 RUB4.2578
  • USD3.1042
Поиск
Балерина из Украины подошла к выступлению с юмором и стала звездой Интернета – видео

Танец балерины из Украины с очень необычным поворотом сделал ее звездой Сети – видео

photo: World Wide Wеb / Youtube
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
2 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/03/252491659.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210803/252491667/Tanets-baleriny-iz-Ukrainy-s-ochen-neobychnym-povorotom-sdelal-ee-zvezdoy-Seti--video.html

Молодая девушка добавила в свой танец интересный элемент, который придал ему очень неожиданный поворот событий

Оригинальный подход девушки к выступлению для создания забавной оптической иллюзии сработал "на ура".

На кадрах видно, как подросток стоит на цыпочках с поднятыми вверх руками спиной к камере. Через несколько секунд она разворачивается и готовится показать стойку на руках.

Как только балерина встает на руки, ее платье опускается вниз, а под ним – маска с лицом, похожим на лицо девушки. Движениям ног девушка имитирует руки, а ее руки становятся похожи на ноги. Да и платье ничуть не выглядит странно.

Пользователи Сети похвалили балерину за оригинальность и отметили, что поступила она забавно и умно. А видео с ней попало даже в зарубежные СМИ.

Смотрите на видео также:

Теги:
Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Вратарь Португалии Густаво Капдевиль и Лукас Пеллас из Швеции во время гандбольного матча на Олимпийских играх в Токио
Забавная Олимпиада: курьезы Игр в Токио – фото
Азербайджан направил своих пожарных через Грузию в Турцию - видео
Азербайджан направил своих пожарных через Грузию в Турцию - видео
Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться