Танец балерины из Украины с очень необычным поворотом сделал ее звездой Сети – видео

Оригинальный подход девушки к выступлению для создания забавной оптической иллюзии сработал "на ура".
На кадрах видно, как подросток стоит на цыпочках с поднятыми вверх руками спиной к камере. Через несколько секунд она разворачивается и готовится показать стойку на руках.
Как только балерина встает на руки, ее платье опускается вниз, а под ним – маска с лицом, похожим на лицо девушки. Движениям ног девушка имитирует руки, а ее руки становятся похожи на ноги. Да и платье ничуть не выглядит странно.
Пользователи Сети похвалили балерину за оригинальность и отметили, что поступила она забавно и умно. А видео с ней попало даже в зарубежные СМИ.
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