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Маленький ребенок рисует на бумаге лучше любого взрослого – удивительное видео

Малышка рисует на бумаге лучше любого взрослого – видео вас удивит

photo: Go4Shared Media / Youtube
Видеоклуб
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/03/252494157.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210803/252494204/Malyshka-risuet-na-bumage-luchshe-lyubogo-vzroslogo--video-vas-udivit.html

Глядя на эти кадры, трудно поверить своим глазам и невольно хочется найти какой-то подвох в происходящем

Вы позавидуете таланту малышки, которая обязана вырасти выдающейся художницей.

Это видео сняли родители девочки из Китая. На кадрах видно, как она неумело, всей ладонью, держит в руке фломастер, однако это не мешает ей рисовать милых кошечек.

Девочка изящно и уверенно проводит линии, рисуя поочередно голову, тело и лапы маленьких четвероногих животных. Причем рисунки у нее как большие, так и маленькие, а отвлечь девочку от занятия не может даже шум за спиной.

Однако в комментариях разгорелась дискуссия о правдивости этого видео. Одни считают, что это фейк, и в столь малом возрасте невозможно так рисовать, другие – ищут подвох в виде специальных бумаг, чернил или угла съемки, а третьи уверены – малышка просто одаренная.

Смотрите на видео также:

Теги:
Вирусные видео, Дети

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