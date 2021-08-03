Малышка рисует на бумаге лучше любого взрослого – видео вас удивит

Вы позавидуете таланту малышки, которая обязана вырасти выдающейся художницей.
Это видео сняли родители девочки из Китая. На кадрах видно, как она неумело, всей ладонью, держит в руке фломастер, однако это не мешает ей рисовать милых кошечек.
Девочка изящно и уверенно проводит линии, рисуя поочередно голову, тело и лапы маленьких четвероногих животных. Причем рисунки у нее как большие, так и маленькие, а отвлечь девочку от занятия не может даже шум за спиной.
Однако в комментариях разгорелась дискуссия о правдивости этого видео. Одни считают, что это фейк, и в столь малом возрасте невозможно так рисовать, другие – ищут подвох в виде специальных бумаг, чернил или угла съемки, а третьи уверены – малышка просто одаренная.
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