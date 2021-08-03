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Кот вернулся домой, куда хозяйка привела пятерых новых котят – видео его бесценной реакции

Кот вернулся домой, куда хозяйка привела пятерых новых котят – видео его бесценной реакции

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (857)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210803/252495741/Kot-vernulsya-domoy-kuda-khozyayka-privela-pyaterykh-novykh-kotyat--video-ego-bestsennoy-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Первое знакомство прошло совсем не так, как ожидали хозяева, потому что кот явно не фанат гостей.

 

На кадрах видно, как рыжий кот зашел на кухню, по разным сторонам которой сидят пять серых и черных котят. Пушистый явно выглядит испуганно и растерянно, поглядывая то на одного, то на другого незнакомца. Они, в свою очередь, также вопросительно смотрят на него. Рыжий же медленно, с опаской, проходит между котят и быстро ретируется в другую комнату.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (857)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными, кошки

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