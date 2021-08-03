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Черепаха

Доприкалывался: попытка мужчины поцеловать черепаху закончилась очень плохо – видео

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210803/252496630/Doprikalyvalsya-popytka-muzhchiny-potselovat-cherepakhu-zakonchilas-ochen-plokho--video.html

Несмотря на то, что смельчак страдал от боли, его приятели предпочли снимать все на камеру, нежели помогать

Быть романтиком похвально, но нельзя опрометчиво лезть целоваться против воли дамы.

На кадрах видно, как мужчина держит в руках черепаху и пытается ухватить ее голову ртом. Каждый раз, когда он приближается, черепаха прячется внутрь панциря, но в какой-то момент ей это надоедает, и она хватает мужчину за язык.

Мужчина от боли начинает кричать и чуть ли не плакать, пытаясь оторвать от себя животное. Но получается поначалу не очень. Только примерно через 15 секунд язык смельчака оказывается на свободе. Друзья мужчины же не могут перестать смеяться, глядя на страдающего от боли приятеля.

Смотрите на видео также:

Теги:
Вирусные видео, Видео с животными, Смешные видео

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