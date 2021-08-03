Добродушный лебедь кормит рыб в озере – удивительное видео

Вот что значит жить в гармонии с окружающим миром – не есть самому, а кормить своих ближайших соседей.
На кадрах видно, как черный лебедь берет корм из контейнера и протягивает его рыбам, собравшимся у берега. Все они тихо плещутся под водой, а когда лебедь приближается с едой, сразу выпрыгивают на поверхность.
Многие пользователи Сети усомнились в том, что лебедь кормит рыб. Они отметили, что этим птицам нужно намочить свою еду, поэтому ее опускают в воду. Однако нашлись и те, кто заявил, что долгие годы живет рядом с лебедями и впервые видит нечто подобное, а значит на видео действительно показано кормление.
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