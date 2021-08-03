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Лебедь кормит рыб в озере – удивительное видео

Добродушный лебедь кормит рыб в озере – удивительное видео

photo: Animal & Nature / FB
Видеоклуб
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/03/252497625.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210803/252497636/Dobrodushnyy-lebed-kormit-ryb-v-ozere--udivitelnoe-video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Вот что значит жить в гармонии с окружающим миром – не есть самому, а кормить своих ближайших соседей.

На кадрах видно, как черный лебедь берет корм из контейнера и протягивает его рыбам, собравшимся у берега. Все они тихо плещутся под водой, а когда лебедь приближается с едой, сразу выпрыгивают на поверхность.

Многие пользователи Сети усомнились в том, что лебедь кормит рыб. Они отметили, что этим птицам нужно намочить свою еду, поэтому ее опускают в воду. Однако нашлись и те, кто заявил, что долгие годы живет рядом с лебедями и впервые видит нечто подобное, а значит на видео действительно показано кормление.

Смотрите на видео также:

Теги:
Видео с животными, Вирусные видео

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