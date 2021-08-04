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Машина едет по трассе в сильный дождь

Ехали по лесу, оказались в поле: туристы попали в центр урагана и сняли все на видео

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210804/252506717/Ekhali-po-lesu-okazalis-v-pole-turisty-popali-v-tsentr-uragana-i-snyali-vse-na-video.html

Им невероятно повезло, что окружавшие дорогу деревья повалило не в сторону машины, иначе исход поездки мог оказаться плачевным

На кадрах видно, как китайские туристы едут по дороге, окруженной сосновым лесом. Чем дальше они движутся, тем сильнее ветер раскачивает деревья. В результате водителю приходится остановиться и дать задний ход, потому что впереди дорогу заваливает деревьями. Они падают на землю, словно домино, оставляя туристов практически в открытом поле – лишь некоторые самые крепкие деревья выдержали порывы ветра, но и они практически полностью "оголились".

 

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