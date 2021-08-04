Ехали по лесу, оказались в поле: туристы попали в центр урагана и сняли все на видео

На кадрах видно, как китайские туристы едут по дороге, окруженной сосновым лесом. Чем дальше они движутся, тем сильнее ветер раскачивает деревья. В результате водителю приходится остановиться и дать задний ход, потому что впереди дорогу заваливает деревьями. Они падают на землю, словно домино, оставляя туристов практически в открытом поле – лишь некоторые самые крепкие деревья выдержали порывы ветра, но и они практически полностью "оголились".

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