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Девушка впервые за многие годы назвала свое имя собакам – видео их бесподобной реакции

Девушка решила раскрыть свое имя собакам, и их реакция бесценна – видео

photo: @taylorrlyle / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (857)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/14/251776231.png
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210805/251776274/Devushka-reshila-raskryt-svoe-imya-sobakam-i-ikh-reaktsiya-bestsenna--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, питомцы называли свою хозяйку как-то по-другому и никак не ожидали такого поворота.

Как рассказала девушка, питомцы живут с ней уже пять и 12 лет соответственно, и она внезапно поняла, что никогда не говорила им о том, как ее зовут. Вот она и решила пригласить их на разговор. Когда девушка сказала, что ее зовут Тейлор, выражение морд собак внезапно поменялось, и они вопросительно посмотрели друг на друга. О чем думали в этот момент собаки – остается только догадываться.

 

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (857)
Теги:
Вирусные видео, Смешные видео, Видео с животными, Собака

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