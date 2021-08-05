Девушка решила раскрыть свое имя собакам, и их реакция бесценна – видео

Кажется, питомцы называли свою хозяйку как-то по-другому и никак не ожидали такого поворота.

Как рассказала девушка, питомцы живут с ней уже пять и 12 лет соответственно, и она внезапно поняла, что никогда не говорила им о том, как ее зовут. Вот она и решила пригласить их на разговор. Когда девушка сказала, что ее зовут Тейлор, выражение морд собак внезапно поменялось, и они вопросительно посмотрели друг на друга. О чем думали в этот момент собаки – остается только догадываться.

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