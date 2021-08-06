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Ты не цветочек: хозяйка ошарашила севшего в вазу кота суровой правдой – видео

Ты не цветочек: хозяйка шокировала севшего в вазу кота суровой правдой – видео

photo: @anastasia_pierss / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (857)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210806/251984401/Ty-ne-tsvetochek-khozyayka-shokirovala-sevshego-v-vazu-kota-surovoy-pravdoy--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Взгляд питомца – вместо тысячи слов. Такого откровения он от жизни никак не ожидал.

 

Как рассказывает девушка, она достала высокую продолговатую вазу, чтобы поставить цветы, а в нее непонятно как залез котик по имени Вася. На кадрах видно, как он сидит внутри на двух задних лапках, передними опершись на стенки стеклянного сосуда, и смотрит куда-то в сторону. Хозяйка, в свою очередь, обращается к нему: "Вася, ну, вообще-то ты не цветочек. Ты знаешь об этом?" Услышав это, котик внезапно повернулся и уставился на девушку удивленным взглядом. Как это он не цветочек!?

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (857)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными, кошки

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