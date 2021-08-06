Бармен показал посетителям фокус, от которого "закипит мозг" – видео

После таких трюков гости заведения под воздействием алкоголя наверняка начинают верить в существование магии и волшебства.
На кадрах видно, как бармен кладет перед собой три кусочка лайма и накрывает их сверху шейкерами, показывая, что в них ничего нет. После этого он берет одну из долек, кладет на шейкер сверху и накрывает все это другим шейкером. И через мгновение оба кусочка оказываются внизу!
Так происходит еще два раза, после чего на столе оказывается уже четыре дольки лайма. А в конце они просто превращаются в клубнику и апельсин! Пьяным смотреть на это точно не стоит, но выглядит потрясающе.
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