Родители хотели мило поздравить сына с днем рождения, но получилось наоборот – видео

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Этого мальчика вполне можно оправдать за его реакцию, ведь родители сделали просто ужасную вещь!

На кадрах видно, как мать с подносом, на котором лежит завтрак, идет по коридору и заходит в комнату к сыну. За ним с камерой в руках идет отец. В комнате брата уже стоит его сестра, и все они начинают петь песню "Happy Birthday".

Но маленький именинник этим ранним утром выходного дня спал, а семья его разбудила. Разве так можно было делать? Разъяренный мальчик с полным ненависти взглядом приподнимается и грозно указывает рукой на дверь, тонко намекая, что не хочет никого видеть в своей комнате.

Однако никто не ушел, и громкая песня продолжала сотрясать пространство. Тогда ребенок начал кричать, пищать и просил остановиться. На вопрос, что не так, малыш сонным голом ответил, что он спит и плюхнулся на кровать.

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