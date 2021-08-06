В заповеднике показали кормежку черепах размером с человека и удивили Сеть – видео

На кадрах, снятых в зоопарке рептилий в США, видно, как его сотрудница стоит перед двумя исполинскими черепахами, которых также называют сейшельскими гигантскими черепахами. Их размеры поражают – они не то что размером с девушку, но и даже больше нее. Это исполинские черепахи, которые могут жить до 150 лет. А в руках сотрудница заповедника держит маленькую черепашку размером с ладонь. И вот эта кроха вырастет до метра в высоту и больше! Пользователи Сети отметили, что "это уже динозавры какие-то, а не черепахи".

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