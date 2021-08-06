17:01 06 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6624
  • 100 RUB4.2282
  • USD3.0927
Поиск
Сейшельская гигантская черепаха на острове Призон

В заповеднике показали кормежку черепах размером с человека и удивили Сеть – видео

© photo: Sputnik / Mikhail Alaeddin
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
33 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/06/252519933.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210806/252519984/V-zapovednike-pokazali-kormezhku-cherepakh-razmerom-s-cheloveka-i-udivili-Set--video.html

Животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые набирают миллионы просмотров по всему миру

На кадрах, снятых в зоопарке рептилий в США, видно, как его сотрудница стоит перед двумя исполинскими черепахами, которых также называют сейшельскими гигантскими черепахами. Их размеры поражают – они не то что размером с девушку, но и даже больше нее. Это исполинские черепахи, которые могут жить до 150 лет. А в руках сотрудница заповедника держит маленькую черепашку размером с ладонь. И вот эта кроха вырастет до метра в высоту и больше! Пользователи Сети отметили, что "это уже динозавры какие-то, а не черепахи".

 

Смотрите на видео также:

Теги:
Вирусные видео, Видео с животными

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тара Дэвис из США на Олимпийских играх 2020 в Токио
Стелите подушки: Олимпийские падения в Токио-2020 - фото
Что происходит в Афганистане: противостояние с талибами и гуманитарная катастрофа
Что происходит в Афганистане: противостояние с талибами и гуманитарная катастрофа
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться