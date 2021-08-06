Крошечный щенок заставил гигантского пса отдать ему игрушку – забавное видео

Дар убеждения у этого питомца точно есть. Один приказ – и его сразу же исполняют.

На кадрах видно, как крошечный песик стоит перед своим большим братом, в десятки раз превосходящим его в размерах. Тот держит в зубах игрушку, которую малыш очень хочет получить. И его злости нет предела – это точно можно услышать по его лаю. В результате пес решил отдать игрушку. Хотя выглядело так, будто он от такой наглости оказался в шоке и просто от удивления раскрыл пасть.

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