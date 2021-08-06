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Крошечный щенок заставил гигантского пса отдать ему игрушку – забавное видео

Крошечный щенок заставил гигантского пса отдать ему игрушку – забавное видео

photo: @alvinsanmora / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (857)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/06/252521392.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210806/252521432/Kroshechnyy-schenok-zastavil-gigantskogo-psa-otdat-emu-igrushku--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Дар убеждения у этого питомца точно есть. Один приказ – и его сразу же исполняют.

 

На кадрах видно, как крошечный песик стоит перед своим большим братом, в десятки раз превосходящим его в размерах. Тот держит в зубах игрушку, которую малыш очень хочет получить. И его злости нет предела – это точно можно услышать по его лаю. В результате пес решил отдать игрушку. Хотя выглядело так, будто он от такой наглости оказался в шоке и просто от удивления раскрыл пасть.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (857)
Теги:
Вирусные видео, Смешные видео, Видео с животными, Собака

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