Собаку впервые привели на груминг, и она ничего не понимает – бесподобное видео

В глазах растерянного питомца можно увидеть много разных эмоций.
На кадрах видно, как пес сидит в специальной ванной, где его моют. По словам работниц, питомец впервые проходит эту процедуру. Судя по его взгляду, он вообще не понимает, что с ним делают и зачем. Он растерянно смотрит по сторонам и просто готов смириться со всем происходящим.
Видео набрало почти 18 миллионов просмотров и множество комментариев в поддержку питомца.
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