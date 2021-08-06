Собаку впервые привели на груминг, и она ничего не понимает – бесподобное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

В глазах растерянного питомца можно увидеть много разных эмоций.

На кадрах видно, как пес сидит в специальной ванной, где его моют. По словам работниц, питомец впервые проходит эту процедуру. Судя по его взгляду, он вообще не понимает, что с ним делают и зачем. Он растерянно смотрит по сторонам и просто готов смириться со всем происходящим.

Видео набрало почти 18 миллионов просмотров и множество комментариев в поддержку питомца.

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