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Собаку впервые привели на груминг, и она ничего не понимает – бесподобное видео

Собаку впервые привели на груминг, и она ничего не понимает – бесподобное видео

photo: @grooming_bytamara / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (858)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/06/252522091.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210806/252522131/Sobaku-vpervye-priveli-na-gruming-i-ona-nichego-ne-ponimaet--bespodobnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

В глазах растерянного питомца можно увидеть много разных эмоций.

На кадрах видно, как пес сидит в специальной ванной, где его моют. По словам работниц, питомец впервые проходит эту процедуру. Судя по его взгляду, он вообще не понимает, что с ним делают и зачем. Он растерянно смотрит по сторонам и просто готов смириться со всем происходящим.

 

Видео набрало почти 18 миллионов просмотров и множество комментариев в поддержку питомца.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (858)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными, Собака

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