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Хозяева привезли пса к ветеринару, но он им так просто не дался – бесподобное видео

Хозяева тщетно пытались затащить упрямого пса к ветеринару и рассмешили врачей – видео

photo: @adkmck / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (859)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210810/251193726/Khozyaeva-tschetno-pytalis-zataschit-upryamogo-psa-k-veterinaru-i-rassmeshili-vrachey--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

В ветеринарной клинике за происходящим на парковке наблюдали, катаясь по полу со смеха.

 

На кадрах видно, как девушка стоит на парковке у ветеринарной клиники и пытается тянуть за собой золотистого ретривера, который понимает, куда его привезли, и не собирается двигаться вперед ни на шаг. Помочь с этим делом решил спутник девушки, однако пес не дал ему себя поднять, а затем и вовсе лег на спину, чтобы еще лучше укрепить свои позиции. Тогда хозяева решили использовать козырь – сделать вид, что они уходят без него в надежде, что питомец не захочет оставаться один. И это тоже не помогло.

В комментариях девушка рассказала, что позднее из ветклиники ей прислали видео, как сотрудники наблюдали за происходящим через камеру наблюдения и не могли перестать смеяться. Одна из сотрудниц опубликовала кадры, снятые изнутри, где видно, как после тщетных попыток затащить пса внутрь, хозяин направился к машине, а питомец сразу же вскочил и побежал за ним. Уж домой поехать он точно не против.

 

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (859)
Теги:
Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео, Собака

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