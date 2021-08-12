Девушка показала доводящую до слез реакцию кошки на ее уход из дома – видео

В комментариях советуют сразу приготовить салфетки, потому что эмоции сдержать не получится.

По словам девушки, ее кошка, которую она давно подобрала с улицы, очень не любит, когда хозяйка уходит из дома. Поэтому пушистая всегда выскакивает вслед за ней, как только открывается дверь. Из-за этого девушке приходится "забрасывать" питомца как можно дальше, чтобы успеть закрыть дверь. Как только она это делает и закрывает замок, кошка сначала прислушивается и, когда девушка не возвращается, начинает плакать. Она обиженно отбегает от двери и мяукает. По словам хозяйки, так продолжалось еще несколько минут.

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