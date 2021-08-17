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Дуэт играющего на пианино парня с поющим попугаем покорил Сеть – видео

Дуэт играющего на пианино парня и поющего попугайчика покорил Сеть – видео

photo: @micoilcalopsite / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (860)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/03/251919110.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210817/251919153/Duet-igrayuschego-na-pianino-parnya-s-poyuschim-popugaem-pokoril-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Этот пернатый питомец знает толк в хорошей музыке, и слух с голосом у него тоже потрясающие.

 

На кадрах видно, как молодой парень играет на пианино, на котором также сидит попугай корелла и танцует в такт мелодиям. Судя по его движениям, ему определенно нравится игра своего хозяина. А через некоторое время пернатый решает поддержать труд хозяина и начинает петь. Получается у него просто потрясающе.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (860)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

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