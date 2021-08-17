Дуэт играющего на пианино парня и поющего попугайчика покорил Сеть – видео

Этот пернатый питомец знает толк в хорошей музыке, и слух с голосом у него тоже потрясающие.
На кадрах видно, как молодой парень играет на пианино, на котором также сидит попугай корелла и танцует в такт мелодиям. Судя по его движениям, ему определенно нравится игра своего хозяина. А через некоторое время пернатый решает поддержать труд хозяина и начинает петь. Получается у него просто потрясающе.
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