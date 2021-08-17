Мама решила провезти малыша через автомойку – видео его забавной реакции

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Бесценный взгляд мальчика на маму с глазами полными удивления и вопросов умилил всех.

Baby car wash Опубликовано 7 Sekunden Videos Среда, 14 мая 2014 г.

На кадрах видно, как ребенок сидит на пассажирском сидении впереди и пьет из бутылки, пока машина находится в автоматической автомойке. Поначалу он не очень обращает внимания на происходящее, но как только мойка входит в активную шумную фазу, его внимание сразу же переносится на нее. Малыш удивлен, его глаза бегают от мамы к стеклам и обратно, и он словно взглядом ее спрашивает, что это такое вообще.

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