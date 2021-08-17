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Ожесточенная схватка котят с перышком развеселила Сеть – видео

Свирепая битва котят с перышком развеселила соцсети – видео

photo: Rumble Viral / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (860)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/11/252606653.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210817/252606659/Svirepaya-bitva-kotyat-s-peryshkom-razveselila-sotsseti--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Неподвижный враг навел ужас на маленьких пушистых, но сдаваться перед ним они не собирались.

На кадрах видно, как черно-белый котенок осторожничает с перышком, лежащим на ковре, и боится к нему подойти. Он бьет перышко лапой, а потом пугает его, стуча по полу. Затем на помощь братику приходит второй котенок, который оказался в разы смелее. Он расправился с перышком так уверенно и быстро, что оно точно больше не обидит котят. В комментариях к видео пользователи отмечают, что смотреть на это противостояние можно вечно.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (860)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными, кошки

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