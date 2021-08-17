Свирепая битва котят с перышком развеселила соцсети – видео

Неподвижный враг навел ужас на маленьких пушистых, но сдаваться перед ним они не собирались.

На кадрах видно, как черно-белый котенок осторожничает с перышком, лежащим на ковре, и боится к нему подойти. Он бьет перышко лапой, а потом пугает его, стуча по полу. Затем на помощь братику приходит второй котенок, который оказался в разы смелее. Он расправился с перышком так уверенно и быстро, что оно точно больше не обидит котят. В комментариях к видео пользователи отмечают, что смотреть на это противостояние можно вечно.

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