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Котенок

Крошечный котенок поцеловал девушку в ответ на ласку – умилительное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (861)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/11/252051840.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210818/252612764/Kroshechnyy-kotenok-potseloval-devushku-v-otvet-na-lasku--umilitelnoe-video.html

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Поцеловав пушистика в щечку, девушка никак не ожидала такой милейшей реакции.

На кадрах видно, как крошечный белый котеночек сидит на плече у девушки и смотрит куда-то вниз. Девушка же в это время целует его "в щечку" и поворачивает голову. Секунду спустя маленький комочек тянется к щеке хозяйки и прикасается к ней, словно целуя, что сильно удивляет девушку и вызывает улыбку на ее лице.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (861)
Теги:
кошки, Вирусные видео, Видео с животными

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