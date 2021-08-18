Крошечный котенок поцеловал девушку в ответ на ласку – умилительное видео

Поцеловав пушистика в щечку, девушка никак не ожидала такой милейшей реакции.
На кадрах видно, как крошечный белый котеночек сидит на плече у девушки и смотрит куда-то вниз. Девушка же в это время целует его "в щечку" и поворачивает голову. Секунду спустя маленький комочек тянется к щеке хозяйки и прикасается к ней, словно целуя, что сильно удивляет девушку и вызывает улыбку на ее лице.
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