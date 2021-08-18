Когда не нашлось троса, а машину тащить надо – забавное видео сняли на дороге США

Этот забавный случай сняли на дороге американского города Остин (штат Техас). На кадрах видно, как белый внедорожник буквально прижался сзади к легковушке и толкает ее вперед. На данных регистратора видно, что они едут со скоростью почти 100 километров в час. Как рассказал автор видео, за пять минут до этого легковушку толкал грузовик, а затем ему на замену и пришел белый "ниссан".

Смотрите на видео также: