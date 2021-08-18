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Когда не оказалось троса, а машину тащить надо – забавное видео сняли на дороге США

Когда не нашлось троса, а машину тащить надо – забавное видео сняли на дороге США

photo: ViralHog / Youtube
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Казусы на дорогах – частая причина забавных видео, которые набирают миллионы просмотров по всему миру

Этот забавный случай сняли на дороге американского города Остин (штат Техас). На кадрах видно, как белый внедорожник буквально прижался сзади к легковушке и толкает ее вперед. На данных регистратора видно, что они едут со скоростью почти 100 километров в час. Как рассказал автор видео, за пять минут до этого легковушку толкал грузовик, а затем ему на замену и пришел белый "ниссан".

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Теги:
Вирусные видео, Смешные видео

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