Когда не нашлось троса, а машину тащить надо – забавное видео сняли на дороге США

Этот забавный случай сняли на дороге американского города Остин (штат Техас). На кадрах видно, как белый внедорожник буквально прижался сзади к легковушке и толкает ее вперед. На данных регистратора видно, что они едут со скоростью почти 100 километров в час. Как рассказал автор видео, за пять минут до этого легковушку толкал грузовик, а затем ему на замену и пришел белый "ниссан".
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