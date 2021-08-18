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Муж снял на видео жену, ставшую двуликой после визита к стоматологу, и напугал Сеть

Муж снял на видео жену, ставшую "двуликой" после визита к стоматологу, и напугал Сеть

photo: ViralHog / Youtube
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210818/252614692/Muzh-snyal-na-video-zhenu-stavshuyu-dvulikoy-posle-vizita-k-stomatologu-i-napugal-Set.html

Визиты к стоматологу нередко заканчиваются хорошей дозой анестезии и вызванными ей казусами, которые могут рассмешить пользователей

Это одновременно пугающее и забавное видео было снято жительницей Канады Викторией, которая направилась к стоматологу для установки пломб. По завершении процедур она вернулась в машину к ждавшему ее мужу. Увидев ее, он не смог сдержать смех и снял все на камеру. Дело в том, что после анестезии у девушки полностью онемела левая половина лица. Когда она смеется, то смеется буквально лишь половина ее лица – правый глаз даже не думает закрывается, а ямочки на щеках не появляются. В итоге от странного смеха девушки все больше смеется парень, а от его смеха смеется она.

Смотрите на видео также:

Теги:
Вирусные видео, Смешные видео

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