Муж снял на видео жену, ставшую "двуликой" после визита к стоматологу, и напугал Сеть

Это одновременно пугающее и забавное видео было снято жительницей Канады Викторией, которая направилась к стоматологу для установки пломб. По завершении процедур она вернулась в машину к ждавшему ее мужу. Увидев ее, он не смог сдержать смех и снял все на камеру. Дело в том, что после анестезии у девушки полностью онемела левая половина лица. Когда она смеется, то смеется буквально лишь половина ее лица – правый глаз даже не думает закрывается, а ямочки на щеках не появляются. В итоге от странного смеха девушки все больше смеется парень, а от его смеха смеется она.

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