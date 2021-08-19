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Вредный кот решил стукнуть курицу, но тут к ней пришли на помощь – забавное видео

Вредный кот задумал стукнуть курицу, но к ней внезапно пришли на помощь – забавное видео

photo: @elagina.marina / TIkTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (862)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210819/251418874/Vrednyy-kot-zadumal-stuknut-kuritsu-no-k-ney-vnezapno-prishli-na-pomosch--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Битва взглядов завершилась лапоприкладством, и пушистый внезапно оказался в меньшинстве.

 

На кадрах видно, как черно-белый кот и курица стоят лицом к лицу и пристально смотрят друг в другу глаза. Почуяв приближающийся проигрыш, пушистый бросился на оппонентку, вцепившись ей в шею. Увидев разборки, на место прибежала вторая курица, заставив кота отпустить подругу. Он так и сделал, после чего вцепился уже в ее помощницу. Этого ему уже не простили.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (862)
Теги:
Вирусные видео, Смешные видео, Видео с животными, кошки

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