Вредный кот задумал стукнуть курицу, но к ней внезапно пришли на помощь – забавное видео

Битва взглядов завершилась лапоприкладством, и пушистый внезапно оказался в меньшинстве.
На кадрах видно, как черно-белый кот и курица стоят лицом к лицу и пристально смотрят друг в другу глаза. Почуяв приближающийся проигрыш, пушистый бросился на оппонентку, вцепившись ей в шею. Увидев разборки, на место прибежала вторая курица, заставив кота отпустить подругу. Он так и сделал, после чего вцепился уже в ее помощницу. Этого ему уже не простили.
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