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Щенок немецкая овчарка

Щенок успокоил взволнованного брата в ветклинике и покорил соцсети – умилительное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (862)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/13/252621433.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210819/252621456/Schenok-uspokoil-vzvolnovannogo-brata-v-vetklinike-i-pokoril-sotsseti--umilitelnoe-video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Поведение пса, искренне переживающего за больного брата, показывает, что значит настоящая любовь.

На кадрах видно, как на столе лежит собака с перевязанной лапой и капельницей. Рядом с ним лежит его брат, закинув лапу пациенту на шею, словно обнимая. Через несколько секунд он так же мило кладет ему на шею свою голову. Вот уж точно настоящая поддержка от любящего брата.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (862)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео

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