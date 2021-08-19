Щенок успокоил взволнованного брата в ветклинике и покорил соцсети – умилительное видео

Поведение пса, искренне переживающего за больного брата, показывает, что значит настоящая любовь.
На кадрах видно, как на столе лежит собака с перевязанной лапой и капельницей. Рядом с ним лежит его брат, закинув лапу пациенту на шею, словно обнимая. Через несколько секунд он так же мило кладет ему на шею свою голову. Вот уж точно настоящая поддержка от любящего брата.
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