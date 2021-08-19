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Пугливый ретривер впервые увидел лягушку и не был готов к ее прыжку – смешное видео

Пугливый ретривер впервые увидел лягушку и не был готов к ее прыжку – смешное видео

photo: ViralHog /
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (863)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/13/252621933.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210819/252621971/Puglivyy-retriver-vpervye-uvidel-lyagushku-i-ne-byl-gotov-k-ee-pryzhku--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Крошечная лягушка "заразила" четвероногого питомца – он тоже начал прыгать. Правда, от испуга.

На кадрах видно, как золотистый ретривер по кличке Реми, которому чуть больше года, сидит около бассейна и изучает крошечную лягушку, сидящую перед ним. Он внимательно на нее смотрит и принюхивается, когда она решает внезапно подпрыгнуть. Вслед за ней подпрыгивает и сам пес, который к такому не был готов. Кажется, не меньше испугалась и хозяйка, снимающая все на видео, хоть ее крик и сменился смехом.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (863)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными, Собака

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