Пугливый ретривер впервые увидел лягушку и не был готов к ее прыжку – смешное видео

Крошечная лягушка "заразила" четвероногого питомца – он тоже начал прыгать. Правда, от испуга.

На кадрах видно, как золотистый ретривер по кличке Реми, которому чуть больше года, сидит около бассейна и изучает крошечную лягушку, сидящую перед ним. Он внимательно на нее смотрит и принюхивается, когда она решает внезапно подпрыгнуть. Вслед за ней подпрыгивает и сам пес, который к такому не был готов. Кажется, не меньше испугалась и хозяйка, снимающая все на видео, хоть ее крик и сменился смехом.

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