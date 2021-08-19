Найдите пять отличий: бульдог и малышка смешно пытаются залезть на высокий диван – видео

Покорить диван – задача непростая, особенно если у тебя слишком коротенькие ножки.
На кадрах видно, как у высокого дивана стоят бульдог и маленькая девочка в розовом платье и памперсах. Сначала покорить вершину мебели пытается собака, а малышка внимательно на нее смотрит, словно принимает во внимание все ошибки. Когда питомец делает паузу, на диван пытается залезть девочка. К сожалению, ни собака, ни малышка не смогли взобраться наверх, но своими забавными попытками собрали сотни тысяч просмотров на видео.
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