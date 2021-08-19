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Бульдог и малышка попытались залезть на высокий диван и рассмешили Сеть – видео

Найдите пять отличий: бульдог и малышка смешно пытаются залезть на высокий диван – видео

photo: Jessica Riley-Murray / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (864)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210819/252623217/Naydite-pyat-otlichiy-buldog-i-malyshka-smeshno-pytayutsya-zalezt-na-vysokiy-divan--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Покорить диван – задача непростая, особенно если у тебя слишком коротенькие ножки.

На кадрах видно, как у высокого дивана стоят бульдог и маленькая девочка в розовом платье и памперсах. Сначала покорить вершину мебели пытается собака, а малышка внимательно на нее смотрит, словно принимает во внимание все ошибки. Когда питомец делает паузу, на диван пытается залезть девочка. К сожалению, ни собака, ни малышка не смогли взобраться наверх, но своими забавными попытками собрали сотни тысяч просмотров на видео.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (864)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными, Собака, Дети

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