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Ретривер очень сильно ревнует хозяйку к коту – смешное видео

Любвеобильный ретривер очень эмоционально ревнует хозяйку к коту – видео

photo: ViralHog / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (865)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/13/252625270.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210819/252625275/Lyubveobilnyy-retriver-ochen-emotsionalno-revnuet-khozyayku-k-kotu--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Эмоциональная реакция собаки на милое и ласковое общение между хозяйкой и котом бесценна.

На кадрах видно, как девушка стоит рядом с котом и, наклонившись, разговаривает с ним. Вокруг нее же наматывает круги золотистый ретривер. Он лает, прыгает на хозяйку, лезет между ней и котом, толкается – все это ради того, чтобы отвести внимание девушки от кота и привлечь его к себе. Когда коту надоедает этот цирк и он уходит, собака наконец успокаивается, с чистой совестью обнимается с хозяйкой и садится смирно.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (865)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными, Собака, кошки

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