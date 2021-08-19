Любвеобильный ретривер очень эмоционально ревнует хозяйку к коту – видео

Эмоциональная реакция собаки на милое и ласковое общение между хозяйкой и котом бесценна.

На кадрах видно, как девушка стоит рядом с котом и, наклонившись, разговаривает с ним. Вокруг нее же наматывает круги золотистый ретривер. Он лает, прыгает на хозяйку, лезет между ней и котом, толкается – все это ради того, чтобы отвести внимание девушки от кота и привлечь его к себе. Когда коту надоедает этот цирк и он уходит, собака наконец успокаивается, с чистой совестью обнимается с хозяйкой и садится смирно.

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