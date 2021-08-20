Две сороки решили поиздеваться над отдыхающим на заборе котом – смешное видео

Они нашли лучшее место поприкалываться над пушистым – ему там толком и не развернуться.

На кадрах видно, как пухлый рыжий кот сидит на заборе, а с двух сторон его окружили две сороки. Они по очереди подходят к пушистому и клюют его то в морду, то в хвост. Когда он отвлекается на одну птицу, сзади подкрадывается вторая. И наоборот. Кот уже даже не знает куда деться, потому что маневрировать на тонком заборе ему очень сложно, а вот сорокам с крыльями – не проблема. В конце концов он просто сбегает.

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